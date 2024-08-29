Взято під варту двох вінничан, підозрюваних у вимаганні

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури повідомлено про підозру двом вінничанам у вимаганні, вчиненні будь-яких дій майнового характеру, з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в умовах воєнного стану ( ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, чоловіки вигадали схему незаконного майнового збагачення з соціально незахищених верст населення (малозабезпечених сімей).

Діючи з корисливих мотивів протягом травня-серпня цього року зловмисники, спілкуючись з потерпілим подружжям зазначали, що один із них є співвласником квартири у Вінниці, в якій мешкали потерпілі. Фігуранти провадження вимагали у потерпілих вчинення дій майнового характеру – викупу ними спільної часткової власності (1/8) квартири, що перебуває у власності одного з підозрюваних по завищеній ціні або продати йому спільну часткову власність (3/4) квартири по явно заниженій ціні. Потерпілі відмовлялися від таких умов. Тоді зловмисники почали чинити стосовно подружжя психологічний тиск, систематично погрожували і заподіяли чоловікові та жінці тілесні ушкодження, пошкодили їхні меблі, особисті речі та побутову техніку, тим самим створювали нестерпні умови проживання у квартирі. Крім того, останні перед потерпілими хизувалися тісними зв’язками з правоохоронними органами Вінниччини, тим самим доводячи до свідомості потерпілих свою безкарність перед Законом.

Під час останніх протиправних дій правопорушників затримано правоохоронцями.

У ході обшуків за місцем проживання та у транспортних засобах чоловіків вилучені грошові кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, розписки фізичних осіб, інші речові докази.

Наразі судом підтримано позицію прокурора Вінницької окружної прокуратури та до підозрюваних застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Крім того, перевіряються й інші можливі факти вчинення підозрюваними аналогічних кримінальних правопорушень із залученням співучасників, пов’язаних з незаконним заволодінням нерухомим майном з метою власного незаконного збагачення.

Зазначений злочин карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого відділення Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури