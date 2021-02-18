На Харківщині затримали групу жінок, які пограбували літнє подружжя

Зловмисниці заволоділи грошима пенсіонерів в сумі 7 тисяч гривень.

Повідомлення про злочин надійшло до співробітників місцевого відділу поліції від 80-річної мешканки села Вербівка Балаклійського району. Жінка розповіла, що з її будинку зникли гроші.

Поліцейські встановили, що до подружжя пенсіонерів в обідню пору на подвір’я прийшли кілька жінок. Поки двоє з них відволікали увагу господарів, їхня спільниця штовхнула пенсіонерів та зачинила в кімнаті. Зловмисниці швидко обнишпорили будинок, знайшли гроші та втекли.

Працівники поліції за кілька годин встановили особи зловмисниць. Ними виявились 33, 44 та 62-річні мешканки селища Пісочин Харківської області. Поліцейські вилучили у них гроші пенсіонерів.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Зловмисниці затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Поліцейські перевіряють затриманих на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території області.

Відділ комунікації поліції Харківської області