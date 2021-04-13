У Житомирі затримали трьох осіб, які збували громадянам фальшиві долари

У вівторок, 13 квітня, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури у межах кримінального провадження викрито «на гарячому» трьох осіб, які збували громадянам фальшиві долари США.

Фальшивовалютників викрили вранці, у центрі Житомира, на території Житнього ринку, відразу після продажу ними 300 фальшивих купюр доларів США.

Наразі усіх трьох осіб затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

За даними слідства, незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом підробленої іноземної валюти у виді банкнот займалася група осіб, жителі Житомирщини, 1970-1980 років народження. Попередньо встановлено, що лише протягом останнього часу вони продали різним громадянам понад одну тисячу фальшивих доларів США.

Наразі проводяться санкціоновані обшуки за місцями проживання затриманих, встановлюється їхня причетність до скоєння інших злочинів.

Оперативні заходи проводилися обласною прокуратурою спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань в області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Досудове розслідування за ч. 2 ст. 199 КК України проводить Головне управління Нацполіції в області.

Обласна прокуратура звертається до мешканців Житомирщини, які постраждали від дій фальшивовалютників, з проханням повідомляти про аналогічні факти скоєння затриманими особами злочинів до органів поліції.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури