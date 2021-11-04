Прокуратура відстояла покарання мешканцю Сєвєродонецького району за вбивство племінника – 10 років позбавлення волі

Луганська обласна прокуратура відстояла у суді апеляційної інстанції покарання у вигляді 10 років позбавлення волі мешканцю селища Борівське Сєвєродонецького району, обвинуваченому в умисному вбивстві із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 115 КК України).

Сторона обвинувачення довела, що 29 квітня 2019 року між засудженим та його 37-річним племінником на ґрунті тривалих неприязних відносин виник конфлікт. Дядько вважав родича причетним до викрадення його майна. У подальшому словесна перепалка переросла в бійку, під час якої чоловік дістав вогнепальну зброю та вистрелив у голову племінника. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий помер на місці.

Винуватість особи повністю підтверджена висновками судових експертиз та показаннями свідків.

Не визнаючи своєї вини у вчиненні тяжкого злочину та не погоджуючись із вироком Рубіжанського міського суду Луганської області, сторона захисту подала апеляційну скаргу.

Під час апеляційного перегляду справи обласна прокуратура спростувала аргументи сторони захисту, довела законність та обґрунтованість призначеного покарання. Луганський апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін, а апеляційну скаргу – без задоволення.

Наразі вирок суду набрав законної сили.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури