На Вінниччині серійна зловмисниця обкрадала магазини протягом двох місяців

Слідчі оголосили про підозру зловмисниці, причетної до десятка крадіжок з магазинів у смт Літин.

У грудні минулого року та в січні 2022 року правопорушниця, жителька Якушинецької територіальної громади, щотижня приїжджала у Літин, де з місцевих магазинів викрадала продовольчі та побутові товари. За місцем її проживання поліцейські частково вилучили викрадене.

Про це повідомляє Вінницьке районне управління поліції.

Під час досудового розслідування була доведена причетність підозрюваної до вчинення десяти крадіжок. Сума завданого збитку становить понад десять тисяч гривень.

Слідчі оголосили жінці про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За такі правопорушення передбачено позбавлення волі на строк до п’яти років. // Вінниця.info