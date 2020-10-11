В Одессе задержали подозреваемую в убийстве бездомного
Одесситы, проживающие на улице Тенистой, обнаружили лежащего на земле мужчину. Он был мертв.
В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемой в убийстве.
60-летняя приезжая из Черновицкой области во время застолья начала конфликтовать с бездомным мужчиной. Затем она схватила нож и нанесла множество ударов.
У задержанной изъяли орудие преступления и окровавленную одежду.
За содеянное ей грозит до 15 лет за решеткой. // ВолнорезTweet