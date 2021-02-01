На Вінниччині шахраї виманювали гроші в охочих поїхати на заробітки за кордон

Правоохоронцям, поки що, відомо про 69 ошуканих на загальну суму — понад 2 мільйони гривень

На Вінниччині викрито злочинну групу, яка, обіцяючи людям працевлаштування за кордоном, виманювала у них гроші. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.

Нині правоохоронцям відомо про 69 ошуканих. За словами начальника поліції Вінниччини Івана Іщенка, підозрювані розклеювали оголошення з пропозиціями влаштування на високооплачувану роботу за кордоном, зокрема, на території країн Близького Сходу та Європейського Союзу. Шахраї також обіцяли допомогу при оформленні всіх необхідних документів для виїзду за межі країни та перетину кордону.

Як стверджують у поліції, жертвами зловмисників були жителі різних регіонів України. Кожен потерпілий віддав шахраям від 700 євро. Загальна сума, на яку ошукали довірливих шукачів заробітку, становить понад 2 млн гривень.

Складалася група з трьох жінок та двох чоловіків, жителів Вінницької області, віком від 30 до 50 років.

Дії підозрюваних кваліфікують за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.