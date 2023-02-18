У Херсоні працівниця поліції на «Nissan» збила на смерть жінку

14 лютого в Херсоні сталася дорожня пригода за участі двох легкових автомобілів, одним із яких керувала поліцейська, яка перебувала на службі. Внаслідок ДТП загинула жінка-пішохід. Водійка отримала тілесні ушкодження та була доставлена в лікарню для надання медичної допомоги. У лікувальному закладі у працівниці поліції відібрано біологічні зразки для проведення аналізу на встановлення в організмі алкоголю чи наркотичних засобів.

Попередньо встановлено, що поліцейська Херсонського районного управління поліції на автомобілі «Nissan Rogue» рухалася по вул. Кременчуцька через перехрестя з вул. Українська, та не надала перевагу в русі автомобілю «Nissan Мurano», у результаті відбулося зіткнення. Внаслідок аварії автомобілі опинилися на пішохідній зоні, де «Nissan Rogue» здійснив наїзд на 54-річну жінку, яка загинула на місці події.

Керівництвом ГУНП в Херсонській області за вказаним фактом призначено службове розслідування, на час якого працівницю поліції відсторонено від виконання службових обов’язків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом смертельної ДТП проводить теруправління ДБР. Матеріали службового розслідування також будуть скеровані до ДБР для прийняття законного рішення.

Відділ комунікації поліції Херсонської області