На Вінниччині викрито групу лікарів, які налагодили схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів

Організував заробіток на фальшивках 37-річний медичний працівник, житель Вінницького району. Він діяв у змові з лікарями різних медичних закладів області, які вносили неправдиву інформацію про вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я. Щодня зловмисники заробляли близько 20 тисяч гривень.

Викрили оборудку слідчі Вінницького районного управління поліції спільно з працівниками УСБУ у Вінницькій області, які документували злочинну діяльність учасників групи та здійснювали контрольовані закупівлі сертифікатів про вакцинацію.

За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, 9 грудня під час проведення санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваних слідчі вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи з інформацією про клієнтів, незаповнені бланки сертифікатів міжнародного та внутрішнього зразків із печатками лікарів та лікарень, а також інші речові докази їх злочинної діяльності.

За наявною інформацією слідства, організатор підшуковував охочих отримати Covid-сертифікати без фактичного введення вакцини, які б відображалися у застосунку «Дія», а інші лікарі — вносили відповідні дані до електронних реєстрів охорони здоров’я. Вартість такої послуги становила від 3 000 до 7 500 гривень.

Під час огляду автомобіля організатора цієї схеми поліцейські вилучили Covid-сертифікати міжнародного зразка, чорнові записи, банківські картки та мобільні телефони, де збережені переписки із клієнтами.

Наразі за процесуального керівництва окружної прокуратури м. Вінниці здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області