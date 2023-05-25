​Винний у вбивстві Кирила Тлявова експоліцейський отримав усього 4 роки в’язниці. Прокуратура оскаржуватиме вирок

Published

Кирило помер 3 червня 2019 року у лікарні.

За шість днів до четвертих роковин смерті Кирила Тлявова Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд оголосив вирок у справі його вбивства. Експоліцейському Івану Приходьку присудили чотири роки позбавлення волі за неумисне вбивство. При цьому суд ухвалив врахувати строк, який Приходько перебував під вартою. Прокуратура оскаржуватиме цей вирок.

​Винний у вбивстві Кирила Тлявова експоліцейський отримав 4 роки в’язниці. Прокуратура оскаржуватиме вирок (оновлено)

Фото: Офіс генпрокурора

Як повідомляє Суспільне, також з Приходька на користь держави стягнуть понад 135 тис. гривень. Окрім того, він має сплатити мільйон гривень моральної шкоди родичам загиблого хлопчика: батькам Кирила – 800 тис. гривень, бабусі – 200 тис. гривень.

Іншому правоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на 2 роки за збереження патронів. Ще двох фігурантів справи – Дмитра Крив

ошея та сина Володимира Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд виправдав.

Оновлено. Прокуратура оскаржуватиме вирок суду у справі про вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова. Про це повідомив у Telegram Офіс генерального прокурора України.

“Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури оскаржуватимуть його (вирок суду – ред.) у встановленому законом порядку”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 травня 2019 року четверо людей, серед яких двоє поліцейських, відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі. 3 червня 2019 року п’ятирічний Кирило Тлявов помер у лікарні.

За підозрою у вбивстві затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця. Після смерті дитини справу перекваліфікували на умисне вбивство. Поліцейських арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини й відмовились від співпраці зі слідчими.

У липні слідство оголосило підозру ще двом громадянам, один із яких – неповнолітній. 5 листопада директор ДБР Роман Труба заявив, що слідчі з’ясували обставини, за яких було вбито 5-річного Кирила Тлявова. Винуватцям оголошено про підозри.

За його словами, інспектору поліції Іванові Приходьку оголошено підозру у вбивстві, вчиненому через необережність. // LB.ua

 

Like

Tags:

You may also like...