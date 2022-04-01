На Вінниччині за спричинення збитків державі на ₴1,6 млн. судитимуть колишнього посадовця податкової

Прокурорами Вінницької обласної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника Вінницької об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС, який обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, а саме – завдала бюджету збитків на понад 1,6 млн грн (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2014 році після перевірки суб’єкта господарювання посадовець підписав повідомлення-рішення про зменшення суми відшкодування податку на додану вартість на понад 5 млн грн, а також встановив штраф у понад 1 млн грн.

Вказані дії посадової особи були визнані судами протиправними, а накладення фінансових санкцій – безпідставними. Втім, нехтуючи службовими обов’язками, заступник начальника інспекції не виконав судових рішень та не ініціював відшкодування коштів підприємству.

У 2018 році підприємство в судовому порядку домоглося повернення з державного бюджету 5,2 млн грн невідшкодованого ПДВ та додатково 1,6 млн грн пені за несвоєчасне повернення коштів, спричинене службовою недбалістю вказаного посадовця податкової інспекції.

На час ухвалення судового рішення про стягнення коштів з державного бюджету обвинувачений обіймав посаду вже у Державній податковій службі України, звідки був звільнений у 2021 році.

На початку 2022 року за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури йому було повідомлено про підозру та рішенням суду на його майно накладено арешт (у тому числі на квартиру вартістю близько 1,3 млн грн).

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину у судовому порядку, посадовцю загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури