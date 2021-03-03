На Вінниччині засудили чоловіка, який в травні 2019 року вбив свою матір

Вінницький районний суд визнав винним 51-річного чоловіка у вбивстві власної мами. Чоловіка засудили майже десяти років ув’язнення. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що підсудний побив літню матір, а потім її задушив.

Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

Злочин стався у травня 2019 року у місті Гнівань. 73-річну жінку з ознаками насильницької смерті за місцем проживання виявила її родичка. 51-річний син пенсіонерки, який проживав разом з нею, запевняв поліцейських, що тілесні ушкодження матір отримала напередодні, впавши з ліжка.

Під час досудового розслідування, зокрема, проведеною судово-медичною та іншими відповідними експертизами, слідчі довели, що до смерті жінки причетний її 51-річний син.

Днями, суд першої інстанції визнав підсудного винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та засудив його до дев’яти з половиною років позбавлення волі. // vinnitsa.info