На Вінниччині затримали чоловіка, який грабував дітей

В ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативниками по «гарячим слідам» затримано 27-річного раніше судимого чоловіка, причетного до вчинення ряду розбійних нападів.

Оперативниками встановлено, що з початку літа цього року зловмисник вчинив декілька грабежів та розбійний напад, у тому числі відносно малолітніх дітей.

Напередодні поганець, діючи без жодних докорів сумління, погрожував ножем двом дітям, а після заволодів мобільним телефоном і велосипедом.

Зловмисника затримали на станції залізничного транспорту «Козятин» Вінницької області.

Наразі йому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України, триває перевірка на причетність негідника до вчинення інших злочинів на території столиці та України вцілому. // Вартові еспресо