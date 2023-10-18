Під «ваша донька потрапила у ДТП» зловмисник видурив у пенсіонерки майже 187 тисяч

Наразі правоохоронці довели причетність підозрюваного до шахрайства та скерували обвинувальний акт до суду. Зловмиснику загрожує до восьми років в’язниці.

На початку вересня до правоохоронців Голосіївського управління поліції звернулась місцева мешканка та повідомила, що її 88-річну сусідку ошукали шахраї. Для з’ясування всіх обставин події на місце одразу виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що потерпілій на стаціонарний телефон зателефонувала жінка, яка представилась лікарем та повідомила, що її донька потрапила в аварію і потребує невідкладної дороговартісної операції. Шокована новиною мати, намагаючись врятувати доньці життя, без вагань передала усі свої заощадження незнайомцю, який невдовзі прийшов до неї додому.

Лише на ранок, зателефонувавши донці, потерпіла зрозуміла, що стала жертвою аферистів та звернулася по допомогу до поліції.

Вже через декілька днів правоохоронці вийшли на слід зловмисника та за допомогою аналітиків кримінального аналізу Голосіївського управління поліції встановили особу чоловіка, який вирішив нажитися на пенсіонерці.

Зловмисником виявився 28-річний уродженець Одещини, який вже відбував в минулому покарання за майнові злочини. Чоловіка столичні оперативники затримали за місцем проживання в Одесі.

На підставі зібраних правоохоронцями доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нині слідчі Голосіївського управління поліції завершили досудове розслідування кримінального провадження та під процесуальним керівництвом окружної прокуратури скерували обвинувальний акт разом з матеріалами до суду для розгляду справи по суті.

Обвинуваченому може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці вкотре наголошують: не довіряйте незнайомцям, які телефонують вам із несподіваними повідомленням про нещасний випадок, що стався з рідними, або правопорушення, яке хтось із них нібито скоїв. Завжди перевіряйте правдивість наданої вам інформації, щоб уникнути фінансових втрат. Телефонуйте родичам, про яких йде мова, а якщо зв’язок із ними відсутній з якихось причин, звертайтеся до поліції чи у лікарню.

Відділ комунікації поліції Києва