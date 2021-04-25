На Николаевщине задержали уголовника, который убил знакомого

Вечером в пятницу, 24 апреля, в Первомайске полицейские задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого. Задержанный находился в розыске и за нанесения телесных повреждений другому человеку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В Первомайский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в доме по улице Кривая в Первомайске обнаружен мертвым 49-летний домовладелец с внешними признаками насильственной смерти.

На место происшествия прибыли руководство отдела полиции, следственно-оперативная группа, оперуполномоченные, криминалист и судебно-медицинский эксперт.

Осмотрев умершего, эксперт обнаружил на его теле многочисленные колото-резаные раны. Тело мужчины было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

В течение нескольких часов оперуполномоченные криминальной полиции установили личность злоумышленника и разыскали его в одном из микрорайонов города, где он скрывался у своих знакомых. Им оказался 30-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений и находился в розыске за причинение телесных повреждений жителю соседнего района. Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-Процессуального Кодекса Украины.

Как выяснилось, накануне задержанный дома у пострадавшего вместе употребляли алкоголь. Через некоторое время между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку, в ходе которой гость молотком и ножом нанес домовладельцу ранения, от которых тот скончался.

Следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное убийство»), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

При процессуальном руководстве местной прокуратуры решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения. Продолжаются следственные действия. // Преступности.НЕТ