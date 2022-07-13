У Чернігові двох обвинувачених у вбивстві поліцейського знову взято під варту

Сьогодні, 12 липня 2022 року, у Деснянському районному суді міста Чернігова відбулося підготовче судове засідання у справі про вбивство поліцейського, на якому задоволено клопотання прокурора про обрання стосовно двох обвинувачених запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Крім того, у зв’язку з переховуванням від суду ще двох обвинувачених, судом задоволено клопотання прокуратури про виділення матеріалів щодо фігурантів в окреме провадження та оголошення їх у розшук.

Нагадаємо, у січні цього року Чернігівська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох підлітків та вісімнадцятирічного юнака за фактом вбивства працівника поліції та незакінченого замаху на вбивство ще одного правоохоронця за попередньою змовою групою осіб, а також відкритого заволодіння чужим майном (ч. 3 ст. 15 п.1, п. 12 ч. 2 ст. 115, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 186 КК України).

За даними слідства, у ніч на 2 жовтня 2021 року у місті Чернігові виник конфлікт між двома поліцейськими, які на той час перебували у відпустці, і групою молодих людей. В результаті конфлікту співробітникам поліції було завдано тілесні ушкодження, від яких один помер на місці події, а інший – доставлений до лікарні. При цьому, під час бійки один з нападників встиг відкрито викрасти мобільний телефон потерпілого.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури