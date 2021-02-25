На Вінничині 41-річного чоловіка засуджено за вбивство співмешканки

Вироком Мурованокуриловецького районного суду взято до уваги докази прокурора, визнано винним і засуджено 41-річного мешканця Мурованокуриловецького району за жорстоке нанесення 36-річній співмешканці тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілої.

Прокурором доведено, що у вересні 2020 року чоловік, будучи у стані алкогольного сп’яніння, з особливою жорстокістю наніс тяжкі тілесні ушкодження жінці, від яких вона померла.

Установлено, що раніше судимий чоловік систематично наносив тілесні ушкодження своїй співмешканці, про що засвідчили односельці засудженого.

У суді засуджений пояснював, що саме стан сп’яніння спонукав його до такої жорстокості. Попри каяття чоловіка та його сприяння у розкритті злочину, суд призначив злочинцю суворе покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Не погодившись із вироком районного суду захисник подав апеляційну скаргу, в якій просив призначити обвинуваченому менш суворе покарання.

Проте Вінницький апеляційний суд взяв до уваги доводи прокурора Вінницької обласної прокуратури і залишив без змін вирок районного суду, а апеляційну скаргу без задоволення.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури