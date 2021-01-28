На Вінничині директора підприємства підозрюють у заволодінні майже ₴1 млн. бюджетних коштів

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику товариства з обмеженою відповідальністю у заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, директор підприємства заволодів бюджетними коштами, виділеними на проведення будівельних робіт та поточного ремонту у центральній районній лікарні. Сума матеріальної шкоди, завданої державі, становить понад 990 тис грн.

Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння вказаних злочинів й головного лікаря однієї з районних лікарень та інженера з технічного нагляду.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Вінницької обласної прокуратури