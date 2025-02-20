На Вінниччині 15 років ув’язнення отримав вбивця жінки

За публічного обвинувачення прокурорів Вінницької обласної прокуратури 27-річного жителя Тульчинського району засуджено за умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів та за розбій (п. п. 6, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).

Вироком Вінницького районного суду зловмиснику призначено покарання – 15 років позбавлення волі.

Прокурором у суді доведено, що зловмисник неодноразово намагався проникнути в будинок 85-річної місцевої жительки, оскільки він раніше купляв у жінки горіхи та знав про наявність у неї готівки.

Одного дня він дочекався коли пенсіонерка вийде з будинку та зайшов в оселю. Коли жінка повернулась додому, злочинець, погрожуючи молотком, вимагав у неї гроші. Отримавши відмову, він наніс потерпілій декілька ударів по голові. Знайшовши лише 70 грн та деякі інші речі на загальну суму 302 грн, закрив жінку в будинку та втік з місця вчинення злочину. Однак був викритий та затриманий правоохоронцями.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало слідче управління ГУНП у Вінницькій області.

На цей час вирок законної сили не набрав.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури