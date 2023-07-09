У Мукачеві поліція затримала підозрюваного у розбещенні 8-річної дівчинки

Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення

Вчора поліцейські отримали повідомлення від мукачівців про те, що на березі річки вони побачили оголеного чоловіка, який купається з маленькою дівчинкою, яка також без купальника. Попри те, що чоловік запевняв перехожих нібито це його дочка, ситуація насторожила громадян.

За викликом прибула слідчо-оперативна група місцевого райуправління поліції, працівники якої застали на місці події малолітню дитину та 62-річного чоловіка.

В ході перевірки правоохоронці встановили, що фігурант почав чіплятися до дитини, коли вона вийшла зі свого подвір’я на прогулянку. Він схопив дівчинку за руку та, погрожуючи, потягнув до місцевої водойми, де змусив повністю роздягнутися та разом з ним піти купатися. Вже у водоймі чоловік почав вчиняти інші розпусні дії, які повторювалися і на березі річки.

Працівники поліції одразу забрали дитину у безпечне місце, а зловмисника затримали. Наразі, у порядку статті 208 КПК України, його помістили до ізоляторі тимчасового тримання. Його дії слідчі Мукачівське районне управління поліції кваліфікували за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України, тобто Вчинення розпусних дій відносно малолітньої особи.

У поліції готують клопотання до суду щодо обрання фігурантові запобіжного заходу і наполягатимуть на триманні під вартою. За скоєне затриманому загрожує до 8 років ув’язнення з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські встановили родину потерпілої дівчинки і наразі з ними працює ювенальна поліція.

Дякуємо місцевим жителям за небайдужість та вчасне інформування поліції!

Поліція Закарпатської області