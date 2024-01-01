На Вінниччині чоловік побив до смерті знайомого під час застілля

Під час розпиття алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт на побутовому ґрунті й молодший почав бити старшого. Від отриманих ушкоджень 49-річний господар будинку помер. Коли зловмисник зрозумів що накоїв, він зачинив будинок ззовні, ключ викинув і втік.

31 грудня до поліції надійшло повідомлення від жителя Хмільницького району, що в селі Широка Гребля він виявив свого брата з ознаками насильницької смерті за місцем проживання останнього.

Над розкриттям особливо тяжкого злочину працювали слідчі та оперативники Хмільницького районного відділу поліції, криміналісти обласного главку.

Поліцейські встановили, що до вбивства, яке сталось ще 24 грудня, причетний 26-річний односелець потерпілого. Його розшукали та затримали у Вінницькому районі за місцем роботи.

За інформацією слідства, під час застілля між чоловіками виникла суперечка, а потім і бійка, в ході якої зловмисник побив до смерті потерпілого.

Зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку та пограбування і лише влітку 2023 року звільнився з місць позбавлення волі.

За процесуального керівництва Хмільницької окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру. Він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області