На Вінниччині лісника викрили на отриманні хабаря за продаж лісу

За неправомірну вигоду посадовець обіцяв сприяти у продажі лісової продукції у кількості, що б перевищувала об’єми, які зазначались в офіційних документах на її відпуск.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що 59-річний службовець налагодив незаконну схему продаж деревини у Вінницькому районі. Фактичний обсяг проданої ним деревини був у рази більшим, ніж зазначалось в документації.

Слідчі довели причетність підозрюваного до кількох злочинних епізодів. За такі протиправні дії чоловік загалом отримав 20 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Затримали лісничого «на гарячому» під час отримання ним хабаря у розмірі 7 тисяч гривень за вивезення 5 кубометрів деревини.

За цим фактом слідчим управління обласного главку поліції розслідується провадження за ч. 1 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк від трьох до шести місяців, або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області