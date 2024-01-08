На Вінниччині п’яний водій вчинив смертельну ДТП

Автопригода сталась 7 січня близько 1 години ночі в Тульчинському районі. Внаслідок ДТП 49-річний пішохід отримав травми та помер на місці пригоди.

За попередньою інформацією слідства, 20-річний водій автомобіля ВАЗ рухаючись в смт Шпиків Тульчинського району допустив наїзд на потерпілого, який перебував на проїжджій частині дороги. У результаті дорожньо-транспортної пригоди 49-річний місцевий житель отримав травми несумісні із життям.

Результат освідування 20-річного водія автомобіля ВАЗ показав наявність у крові 0,75 проміле алкоголю.

Автомобіль поміщений на арештмайданчик.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено покарання – до 8 років позбавлення волі.

Усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Відділ комунікації поліції Вінницької області