«Ділок» за ₴5500 «вирішував питання» про позачергову реєстрацію авто

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, викрито та повідомлено про підозру хмельничанину (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).



«Підприємливий» чоловік «допомагав» людям, які марно намагалися стати в електронну чергу на сайті РСЦ ГСЦ МВС в Хмельницькій області, аби зареєструвати авто, або не хотіли довго чекати. За окрему плату він запевняв, що допоможе зареєструвати автомобіль в той же день.

За вплив на посадових осіб сервісного центру, щодо прийняття рішення про позачергову реєстрацію транспортного засобу та видачу відповідних документів він просив 5500 грн.

«Рішалу» затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів.

Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУНП у Хмельницькій області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України та за сприяння керівництва сервісного центру.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури