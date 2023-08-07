На Вінниччині під колесами вантажівки загинула 8-річна дитина

Від отриманих травм дівчинка загинула на місці події. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження.

6 серпня близько 12 години в м. Іллінці Вінницького району сталася дорожньо-транспортна пригода.

За попередньою інформацією слідства, 47-річний водій вантажівки MАN допустив наїзд на малолітню, яка рухалась на велосипеді в попутному напрямку. Отримані дитиною травми виявились несумісні з життям.

Водій освідуваний, він тверезий. Транспортний засіб поміщено на арештмайданчик.

Слідчі дії тривають. Призначено ряд експертиз.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розслідують кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які спричинили смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області