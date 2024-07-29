У Великобританії чоловік із ножем напав на дитячий клуб

Повідомили про одну загиблу дитину і семеро поранених.

Сьогодні, 29 липня вранці, у британському місті Саутпорт чоловік із ноежм напав на відвідувачів дитячого літнього клубу. Він поранив щонайменше восьмеро людей. Наразі правоохоронці затримали нападника.

Про це пишуть The Telegraph та Daily Mail.

Зазначається, що напад відбувся на клуб, де проходив майстер-клас для дітей віком від 6 до 11 років.

За даними Daily Mail, одна із поранених дітей загинула.

До місця події направили 13 машин “швидкої”.