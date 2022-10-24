На Вінниччині поліція затримала підозрюваного у підпалі квартири колишньої співмешкани

22 жовтня, через неприязні стосунки з колишньою дружиною, зловмисник підпалив двері квартири, в якій тимчасово проживала жінка. Правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

За словами начальника Відділення поліції № 3 Гайсинського районного управління поліції Михайла Литвинова, в ході проведення оперативно–розшукових заходів поліцейські встановили особу причетну до злочину, та згодом його затримали. За попередньо інформацією, 34-річний місцевий житель вчинив злочин на ґрунті неприязних стосунків з колишньою співмешканкою.

На місці події слідчі провели необхідні процесуальні дії, вилучили речові докази протиправної поведінки чоловіка.

Слідством розпочато розслідування провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліціїВінницької області