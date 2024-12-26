На Вінниччині повідомили про підозру військовослужбовцю ТЦК, який побив 37-річного чоловіка

Подія сталась 23 грудня в м. Могилів-Подільський. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого представник ТЦК наніс тілесні ушкодження чоловіку.

За процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, 25 грудня фігуранту повідомили про підозру за нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області