На Вінниччині прокурор у суді довів винуватість чоловіка у вчиненні розбою

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області за результатами оцінки наданих прокурором Хмільницької окружної прокуратури доказів визнав винуватим 25-річного мешканця одного із сіл Хмільницького району у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою з особою, яка раніше вчинила розбій).

Прокурором доведено, що 28 грудня 2019 року обвинувачений разом із спільником після розпиття спиртних напоїв, з метою збагачення за рахунок чужого майна, завдали численних травм незнайомому чоловікові та протиправно заволоділи його майном на суму понад 40 тис. грн.

За результатами розгляду обвинувального акта підсудного судом визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення та засуджено до покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На даний час вирок законної сили не набрав.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури