На Вінниччині судитимуть чоловіка, який знущався над особою з інвалідністю

Під процесуальним керівництвом прокурорів Хмільницької окружної прокуратури забезпечено швидке та об’єктивне розслідування кримінального провадження та підтримання публічного обвинувачення стосовно 39-річного чоловіка, який під малозначним приводом знущався над людиною з інвалідністю, яка пересуваються на кріслі колісному.

Прокурором у суді доведено, що 27.05.2024 у с. Сальник Хмільницького району зловмисник в присутності свого знайомого та трирічного сина, із винятковим цинізмом, бажаючи самоствердитись за рахунок публічного приниження людини з обмеженими функціональними можливостями, вчинив протиправні дії стосовно 57-річного чоловіка.

Фіксуючи свою поведінку на відеозапис, кривдник висловив на адресу потерпілого погрози застосування фізичного насильства та тортур, акцентуючи увагу на його функціональних порушеннях. Надалі, принижуючи потерпілого, одягнув йому на голову ганчір’я.

Відеозапис було поширено у соціальних мережах.

Дії підсудного кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 КК України – хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується винятковим цинізмом.

Незважаючи на публічні вибачення та визнання своєї провини, судом враховано передбачені кримінальним законом обставини, що обтяжують покарання, зокрема, вчинення кримінального правопорушення стосовно особи з інвалідністю, яка перебуває у безпорадному стані, у присутності малолітньої дитини.

Вироком Калинівського районного суду винну особу засуджено до покарання у виді пробаційного нагляду строком на 3 роки, з покладенням визначених законом обов’язків, у тому числі у виді обмеження спілкування із потерпілим, заборони вчинення будь-яких вчинків, що ображають людську гідність і громадську мораль, виконання заходів, передбачених пробаційною програмою «Подолання агресивної поведінки» для повнолітніх суб’єктів пробації.

За ухилення від виконання обов’язків, визначених судом при призначенні покарання у виді пробаційного нагляду, вчинення адміністративних правопорушень, зникнення з місця проживання, передбачена більш сувора кримінальна відповідальність.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури