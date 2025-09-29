На Вінниччині викрито угруповання наркоторговців із багатомільйонним прибутком

Фігуранти налагодили вирощування конопель, виготовлення психотропів та збут наркотиків у кількох областях України. Під час обшуків вилучено понад 120 кг канабісу, тисячі рослин конопель. Чотирьох підозрюваних, серед яких раніше судимий вінничанин та подружжя з Кривого Рогу, затримали.

За попередніми підрахунками, вартість вилучених наркотичних речовин за цінами «чорного ринку» становить близько 5 мільйонів гривень. Щомісячний дохід зловмисників від незаконної діяльності перевищував пів мільйона гривень.

До складу групи входили четверо жителів Вінницької та Дніпропетровської областей віком від 46 до 50 років. За інформацією слідства, серед них — 50-річний організатор із Вінниці, раніше судимий за наркозлочини, його 49-річний спільник, а також подружжя з Кривого Рогу, яке відповідало за вирощування та перероблення конопель.

У результаті вилучено: понад 120 кг канабісу у готовому вигляді та в процесі сушіння; 5750 рослин конопель, 2 кг прекурсорів, лабораторне обладнання та хімічні реактиви для синтезу амфетаміну; понад 80 тисяч гривень та 7 тисяч доларів; автомобілі, мобільні телефони, банківські картки, ваги та інше приладдя, яке використовувалося у злочинній діяльності.

Чотирьох учасників злочинної групи затримано у порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування конопель) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фігурантам суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Заходи з документування кримінального правопорушення проводили співробітники слідчого управління ГУНП за оперативного супроводу Управління боротьби з наркозлочинністю у взаємодії з СБУ та іншими оперативними службами, за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури та силової підтримки спецпризначенців «КОРД» і РПОП.

Відділ комунікації поліції Вінницької області