На Вінниччині засуджено матір дитини та її співмешканця, через яких померло немовля

За принципової позиції Вінницької обласної прокуратури апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції двом жителям Вінницького району, через яких померло немовля.

Жінку засуджено у залишенні дитини в небезпеці, чоловіку – за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть (ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 135 КК України).

Їм призначено покарання – 5 і 9 з половиною років позбавлення волі.

Ювенальні прокурори у суді довели, що засуджений, якого роздратував плач півторамісячного сина співмешканки, вихопив його з рук матері та, докладаючи фізичну силу, жбурнув. Хлопчик вдарився об дерев’яну дошку дивана та отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Матір, усвідомлюючи що її син внаслідок отриманих травм перебуває у небезпечному для життя стані та маючи реальну можливість допомогти дитині, не звернулася за медичною допомогою. На п’ятий день після отриманих травм хлопчик помер.

Сторона захисту просила суд закрити справу щодо чоловіка у зв’язку з недоведеністю, а стосовно жінки – зменшити міру покарання.

Вінницький апеляційний суд підтримав позицію прокурора та залишив апеляційні скарги без задоволення.

Наразі вирок набрав законної сили.

Офіс Генпрокурора