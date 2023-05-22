На Вінниччині затримали раніше судимого зловмисника, який забив до смерті односельця

19 травня оперативники Відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції встановили та затримали 60-річного жителя Джулинської територіальної громади за підозрою у вчиненні вбивства. Правопорушник під час спільного розпиття спиртних напоїв наніс своєму товаришу смертельні тілесні ушкодження. За вчинення особливо тяжкого злочину підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення.

До поліції 19 травня надійшло повідомлення від жительки Джулинської територіальної громади про те, що її 58-річний син відсутній за місцем проживання. 17 травня ввечері він пішов з дому та не повернувся.

Як розповів керівник Відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції Вадим Революк, поліцейські опитали місцевих жителів та на підставі зібраних речових доказів встановили особу 60-річного чоловіка, з яким 17 травня бачили розшукуваного.

В подальшому неподалік від місця його проживання працівники поліції виявили тіло розшукуваного чоловіка без ознак життя.

Правоохоронці встановили, що напередодні потерпілий прийшов до будинку свого товариша у гості. Під час розпиття спиртних напоїв між чоловіками виникла сварка, а потім бійка. Господар будинку наніс гостеві численні удари. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Вночі тіло товариша зловмисник виніс на вулицю та заховав у траві.

Як з’ясувалось, правопорушник раніше судимий за насильницький злочин.

Чоловік затриманий і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснюється Гайсинською окружною прокуратурою.

Відділ комунікації поліції Вінницькій області