На Волині 37-річний селянин убив знайомого

На Волині 37-річний житель села Прилісне Камінь-Каширського району вбив чоловік.

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

За інформацією слідства, вдень 6 вересня 2021 року чоловік, перебуваючи в оселі знайомого в рідному селі, під час сварки вдарив його – і той упав та вдарився потилицею, отримавши травми, від яких через два тижні помер.

Обвинуваченого у вчиненні цього злочину, котрий щиро розкаявся у скоєному, очікує суд.

Зауважимо, що згідно із санкцією ч. 1 ст. 119 КК України вбивство, вчинене через необережність, карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. // volyninfa.com.ua