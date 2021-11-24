На Волині 84-річна бабуся відбилася від гвалтівника

Зловмисник втік, але поліції вдалося його затримати.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Волинській області.

Вночі, 22 листопада, до самотньої 84-річної пенсіонерки, жительки Ратнівщини навідався зловмисник. Він розбив вікно у помешканні та, застосовуючи насильство, відібрав у жінки гроші.

Після цього він витягнув пенсіонерку на вулицю та намагався зґвалтувати. Літня жінка почала відбиватися від нападника і кликати на допомогу. Не довівши свої злочинні наміри до кінця, нападник втік.

Бабуся заявила до поліції. Правоохоронцям вдалося оперативно розшукати кривдника пенсіонерки. Ним виявився 21-річний односелець постраждалої. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 186 та ст. 15 ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України. Мова йде про грабіж та замах на зґвалтування.

Сьогодні, 24 листопада, суд, за клопотанням слідчого, обиратиме чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою. Підозрюваному загрожує, зокрема, до шести років позбавлення волі. Слідство триває. // Діло