На Волині чоловік наніс ножові поранення сусіду

Громадянка зайшла в будинок та застала там жахливу картину: батько лежав весь у крові і майже не дихав, а поруч сидів невідомий чоловік з ознаками сильного алкосп’яніння та почав погрожувати жінці, що вкоротить віку і їй.

Заявниця втекла, зачинилась в іншій будівлі та негайно зателефонувала в поліцію.

Трохи більше, ніж за хвилину, всі вже були на вулиці Незалежності. Тут 48-річний чоловік наніс ножові поранення своєму сусідові, через що той отримав тілесні ушкодження у вигляді множинних різаних ран голови та шиї, проникаючу рану в грудну клітку та гіповолемічний шок ІІІ ступеня.

Нападника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Потерпілого доставили в реанімаційне відділення лікарні.

Вартові еспресо