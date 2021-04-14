Двох уродженців республіки Молдова судитимуть за розбійний напад на поліцейського

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох уродженців республіки Молдова, які підозрюються у розбійному нападі на чоловіка (ч. 2 ст.187 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що близько опівночі 13 лютого 2021 року, знаходячись на вул. Богатирській, двоє чоловіків помітили дільничного офіцера, який повертався додому з добового чергування та вирішили заволодіти його сумкою.

Наздогнавши чоловіка, один із зловмисників наніс йому декілька ударів по голові, від яких потерпілий втратив свідомість.

Скориставшись безпорадним станом потерпілого, зловмисники заволоділи його сумкою та з місця вчинення злочину втекли.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців зловмисників було встановлено та затримано. Ними виявились двоє громадян республіки Молдова 31 та 40 років, один з яких неодноразово відбував покарання за аналогічні злочини.

За клопотанням прокурора двоє обвинувачених перебувають під вартою.

Обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду для розгляду по суті.

Зловмисникам загрожує покарання до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура