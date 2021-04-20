На Волині чоловік побив дружину до смерті

У Рожищенському районі 55-річний чоловік відгамселив свою дружину. Від отриманих травм жінка померла.

Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду.

Інцидент трапився 30 листопада минулого року. В матеріалах справи йдеться, що з літа 2020 пара не проживала разом. Втім, наприкінці листопада жінка приїхала до чоловіка, привезла йому харчі та залишилась поратись по господарству. Ввечері пішла на автобус, щоб поїхати назад до мами, втім близько 21:00 повернулась, мовляв, не встигла. Наступного дня зранку жінка десь зникла втім за кілька годин прийшла уже напідпитку. Надвечір того ж дня чоловік помітив, що жінка на вулиці кудись похапцем збиралась, перечепилась та впала. Чоловік почав розпитувати куди вона йде і кілька разів вдарив по голові.

Наступного дня, він зустрів свою жінку в будинку свого товариша. Він схопив дружину та хотів завести додому, але вона опиралась. Тоді він виволік її на вулицю, де сильно побив і навіть кілька разів відливав водою. На крики збіглись сусіди, які намагались втихомирити дебошира. На якийсь час дебошир заспокоївся, проте уже вдома продовжив гамселити свою дружину. Спочатку бив руками, а потім схопився за поліно.

Чоловік знову сильно відлупцював жінку та вклав її у ліжко спати. А вже вночі прокинувся і побачив, що вона мертва.

Згодом судмедекспертиза встановила, що постраждала померла від важкої політравми. У неї були множинні садна та забої, множинні перелами ребер та забійно-рвані рани голови.

Зрештою, чоловіку призначили покарання у виді 9 років позбавлення волі. // volyninfa.com.ua