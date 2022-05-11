На Волині крадій втрапив за ґрати усьоме

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд призначив 42-річному жителю Ковеля, визнаному винуватим вчиненні в умовах воєнного стану крадіжок із проникненням у житло (ч.4 ст. 185 КК України), покарання у виді п’яти років та двох місяців позбавлення волі.

Шість разів до цього судимий чоловік, звільнений з місць позбавлення волі умовно-достроково, у березні 2022 року вчинив дві крадіжки з квартир у Ковелі, завдавши господарям майнової шкоди на майже 60 тисяч гривень, за що і відбуватиме покарання за ґратами.

Пресслужба обласної прокуратури