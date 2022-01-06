На Волині оголошено підозри чотирьом фігурантам справи про незаконні операції з бурштином

Під час кількох санкціонованих обшуків у незаконно облаштованому цеху виявлено та вилучено близько 200 кг бурштину у сировині та декоративних елементах.

Слідством встановлено, що у період з січня по грудень 2021 року волинянин облаштування приміщення, співвласником якого він є, під цех з переробки бурштину у сировину. Ринок збуту — територія Волинської області та за межі України. Для цього він залучив ще трьох спільників, які погодились на незаконний промисел.

Нині чотирьом фігурантам, за процесуального керівництва обласної прокуратури, повідомлено про підозру у складі організованої злочинної групи. Вирішується питання обрання їм запобіжних заходів.

Національна поліція України