На Волині оголосили підозру нелюду за фактом нанесення тілесних ушкоджень дитині

Вітчим вирішив виховати 13-річного пасинка за непослух, побивши по всьому тілі гілкою з дерева. Факт нанесення тілесних ушкоджень неповнолітньому виявив місцевий поліцейський офіцер громади кілька днів тому, перевіряючи сім’ю, яка була на обліку.

Під час обстеження території своєї громади поліцейський Андрій Коколюк разом з представникам соцслужб виявив в одному з сіл Володимир-Волинського району 13-річного хлопчика, в якого були сліди від різки по всьому тілу.

З’ясувалось, що його своєрідно вирішили «виховати» мати з вітчимом, бо той нібито поцупив гроші. Мати побила сина кропивою, а вітчим — гілкою з дерева. Дитину в супроводі офіцера доставили на судово-медичну експертизу, яка визначила ступінь ушкоджень: відомо, що нанесено близько 20 ударів.

Наразі вітчиму повідомлено про підозру за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до одного року.

Справу направлять до суду, який і прийме відповідне рішення.

Сектор комунікації поліції Волинської області