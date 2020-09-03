На Волині поліція викрила чоловіка, який завербував людей у трудове рабство

Зловмисникові слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України. Йдеться про торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини. Йому загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі.

Співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми, викрили 29-річного волинянина, котрий у 2014 році шляхом обману завербував і перемістив до Республіки Білорусь чотирьох волинян.

Із застосуванням щодо них психологічного та фізичного тиску, обмеження свободи пересування він здійснював їхню примусову трудову експлуатацію, пов’язану із роботою в колгоспах Мінської області. Заробітну плату потерпілих привласнював.

Слідчі слідчого управління ГУНП у Волинській області повідомили волинянину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від п’яти до 12 років з конфіскацією майна або без такої. Наразі його взято під варту.

Поліцейські здійснюють заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до незаконної діяльності, організованої волинянином, а також інших постраждалих.

Крім того, співробітники поліції встановили причетність зловмисника до вчинення аналогічного злочину у 2016 році. Кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.

Сектор комунікації поліції Волинської області