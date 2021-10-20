На Волині прокурори домоглися максимального покарання для убивці

За наполегливої позиції прокурорів галузевого відділу Волинської обласної прокуратури Волинський апеляційний суд скасував вирок Луцького міськрайонного суду від 10 жовтня 2019 року в частині призначення 43-річному уродженцю села Цегів Луцького району за вчинення вбивства з хуліганських мотивів (п.7 ч. 2 ст. 115 КК України) покарання у виді 11 років позбавлення волі та призначив убивці максимальний термін – 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, увечері 11 серпня 2017 року тричі до цього судимий чоловік та його 32-річний і 23-річний знайомі, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на проїзній частині вулиці Карпенка-Карого у місті Луцьку почали бити перехожого, який зробив зауваження щодо їхньої поведінки.

Під час побиття найстарший із зловмисників завдав 24-річному потерпілому удар ножем у груди, який став причиною смерті чоловіка.

Двох співучасників убивці суд визнав винуватими у вчиненні групою осіб хуліганства (ч. 2 ст. 296 КК України), вони щиро розкаялися у скоєному, сприяли розкриттю злочину та уже відбули покарання.

Вирок же винуватцю смерті потерпілого переглядався судами усіх інстанцій – і тепер він відбуватиме максимальне покарання за вчинений злочин.

Пресслужба обласної прокуратури