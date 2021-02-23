Бывшего топ-менеджера Укрзализныци уличили в хищении миллионов гривен

Служба безопасности Украины задокументировала бывшего топ-менеджера Укрзализныци на хищении миллионов гривен. Средства были выделены на ремонт подвижного состава общества.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

“Оперативники спецслужбы установили, что чиновник привлек к подрядным работам фирму, зарегистрированную на подставное лицо. У предприятия были необходимы производственные мощности и квалифицированный персонал. На самом деле работы фактически выполняли работники Укрзализныци с использованием запасных частей неизвестного происхождения. Ремонт осуществлялся в значительно меньших объемах, чем предусмотрено регламентом, и с нарушением технологических норм”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что инициированные СБУ в рамках досудебного расследования экспертизы установили факты нанесения убытков АО “Укрзализныця” на общую сумму почти 58,6 млн грн, из-за чего также была противоправно занижена налогооблагаемая база на 6,4 млн грн.

Также на данный момент злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.