На Волині шахрайка, яка ошукала пенсіонерку на ₴40 тисяч, втрапила за ґрати на два роки

Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 38-річною жителькою Луганської області на Волині шахрайства (ч.2 ст. 190 КК України).

Доведено, що жінка із не встановленими наразі спільниками реалізовувала схему шахрайства «Ваш родич потрапив у ДТП».

До потерпілої – 72-річної жительки Ковеля – 20 грудня 2021 року потелефонував нібито лікар, який повідомив прикру новину – її донька втрапила у ДТП та потребує терміново дороговартісної операції. Звісно ж, є людина, яка може одразу приїхати по гроші та передати їх у лікарню.

Налякана пенсіонерка віддала усю наявну готівку – тисячу доларів США та 13 тисяч гривень – ошуканці, вважаючи, що таким чином рятує доньку.

Ошуканку затримали правоохоронці на наступний день після вчинення злочину.

Суд призначив їй покарання у виді двох років позбавлення волі.

Пресслужба обласної прокуратури