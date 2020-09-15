Учаснику НЗФ РФ заочно повідомлено про підозру у викраденні подружжя на Донеччині

Костянтинівською місцевою прокуратурою Донецької області заочно повідомлено про підозру громадянину Російської Федерації у незаконному позбавленні волі або викраденні людини та створенні не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (ч. 2 ст. 146 та ч. 2 ст. 260 КК України).

За даними слідства, у липні 2014 року підозрюваний разом із іншими учасниками незаконних збройних формувань так званої «ДНР» на одній з вулиць м. Макіївки, погрожуючи чоловіку і жінці зброєю, затягли їх до автомобіля.

У подальшому зловмисники відвезли подружжя на блокпост, розташований у найближчій лісосмузі, та кинули у яму. Наступного дня потерпілих перевезли до «бази», де продовжили незаконно утримувати упродовж 3 днів. Звільнили чоловіка та жінку лише після того, як вони переписали свій автомобіль на потреби окупаційної адміністрації у Донецькій області.

Наразі підозрюваного оголошено у розшук.

Досудове розслідування триває.

Пресслужба прокуратури Донецької області