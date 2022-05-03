На Волині за хабар у 2900 доларів судитимуть поліцейського

Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими Другого слідчого відділу ТУ ДБР у Львові кримінальному провадженні про вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) старшим інспектором відділу кіберполіції у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Поліцейського обвинувачують у тому, що він організував схему поборів із жінок, які працювали вебкам-моделями.

За визначену суму на місяць правоохоронець обіцяв вирішувати питання щодо не притягнення їх до відповідальності.

У такий спосіб з листопада 2021 по січень 2022 року він сумарно одержав 2900 доларів США та був викритий 04 січня 2022 року під час отримання чергового траншу.

Далі – слово за судом.

Довідково: згідно із санкцією ч.3 ст. 368 КК України, за вимагання та одержання неправомірної вигоди передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Пресслужба прокуратури області