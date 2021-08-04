У Кривому Розі виявлено плантацію конопель на 130 млн.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно з колегами-правоохоронцями вилучили понад 10 тис кущів конопель.

Як встановили поліцейські, вирощування наркорослин відбувалося у промислових масштабах. Для цього на території одного з домоволодінь збудували теплицю на 6 секцій загальною площею 2700 квадратних метрів. Крім того, встановили спеціальну систему поливу.

За «агробізнесом» ретельно слідкували. За наявною в оперативників інформацією, зрощений та підготовлений до збуту товар розповсюджувався гуртовими та роздрібними партіями як на території Дніпропетровської області, так і всієї України.

2 серпня оперативники, слідчі Криворізького відділу поліції, слідчого управління обласної поліції та патрульної поліції провели невідкладний обшук за місцем знаходження теплиць. Вилучили понад 10 тис. кущів конопель та готову до збуту продукцію. Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» сягає 130 млн грн.

Крім того, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали одну особу, яка наглядала за процесом.

Наразі проводяться заходи по встановлення організаторів «агробізнесу» та його спільників. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжних заходів.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритого за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України, здійснює Дніпропетровської обласної прокуратури.

За незаконний посів та вирощування конопель передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України