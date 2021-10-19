На Волині затримали чоловіка, підозрюваного в організації розбійного нападу на подружжя підприємців

Злочин було скоєно в листопаді минулого року. Нині організатору розбійного нападу обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 до 15 років із конфіскацією майна. Про це повідомив начальник поліції Волині Юрій Крошко.

За його словами, повідомлення від підприємців Володимир-Волинського району про вчинення щодо них розбійного нападу надійшло до поліції в листопаді минулого року.

«Заявник розповів, що невідомі особи увірвались в будинок, вчинили щодо нього фізичне насильство, зв’язали руки, нанесли опіки гарячою праскою та погрожували завдати ушкоджень і його дружині, якщо він не скаже, де лежать гроші. Таким чином, зловмисники заволоділи значною сумою коштів та втекли у невідомому напрямку», — розповів Юрій Олександрович.

Відомості за цим фактом зареєстрували в ЄРДР за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Завдяки вжитим оперативно-розшуковим заходам вдалось встановити особи всіх виконавців та організатора розбою. Останнім виявився 38-річний житель Хмельниччини, спільниками – 20-річний та 37-річний мешканці цієї ж області.

Зловмисникам оголосили підозру за вчинення розбою та оголосили їх в розшук.

15 жовтня в м. Кам’янець-Подільський волинські оперативники затримали організатора розбійного нападу. При затриманні в останнього виявлено та вилучено пістолет марки ПМ та сім бойових набоїв 9 мм до нього. Нині йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

«Проводяться заходи щодо затримання ще двох підозрюваних у розбої», — повідомив Юрій Крошко.

Сектор комунікації поліції Волинської області