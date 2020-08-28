На Волині затримали чоловіка, який під час сварки зарізав знайомого

За підозрою у нанесені тяжких тілесних ушкоджень співробітники поліції затримали 48-річного місцевого жителя. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Учора ввечері до лікарні із ножовим пораненням доставили 42-річного жителя Іваничівського району без свідомості. В лікарні чоловік помер.

Співробітники поліції оперативно встановили, що під час сварки 48-річний житель Нововолинська вдарив загиблого ножем.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України. Речові докази вилучили. До слова, громадянин раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області